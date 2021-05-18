Пропаганда - это вчерашний день, гладкоствольная пушка в эпоху боевых лазеров. Современная война ведётся на ментальном уровне, но менее смертоносной от того не становится. Как противостоять атакам Запада, и что мы можем противопоставить нашим противникам!? - разбираются Анна Шафран и Сергей Судаков.

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