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Шафран. Ментальная война: Россию хотят устранить. Знаем кто 18.05.2021

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Шафран 18.05.2021. Ментальная война: Россию хотят устранить. Знаем кто
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Шафран - Ментальная война: Россию хотят устранить. Знаем кто (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Анна Шафран

Пропаганда - это вчерашний день, гладкоствольная пушка в эпоху боевых лазеров. Современная война ведётся на ментальном уровне, но менее смертоносной от того не становится. Как противостоять атакам Запада, и что мы можем противопоставить нашим противникам!? - разбираются Анна Шафран и Сергей Судаков.

 

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