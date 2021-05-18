Госдума отказалась вносить изменения, которые бы вводили запрет для чиновников и депутатов на владение недвижимостью за рубежом. Оказывается, большая её часть находится в бывших странах СССР. Однако, если проанализировать официальные декларации самих депутатов, то самыми популярными странами для «запасного аэродрома» в прошлом году были Испания и Болгария. Кроме того, у отдельных «слуг народа» имеются дома и квартиры в Латвии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Позорное решение! Госдума вновь разрешила «слугам народа» иметь зарубежную недвижимость (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.