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Царьград. Главное. Позорное решение! Госдума вновь разрешила «слугам народа» иметь зарубежную недвижимость 18.05.2021

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Царьград. Главное 18.05.2021. Позорное решение! Госдума вновь разрешила «слугам народа» иметь зарубежную недвижимость
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Царьград. Главное - Позорное решение! Госдума вновь разрешила «слугам народа» иметь зарубежную недвижимость (18 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Госдума отказалась вносить изменения, которые бы вводили запрет для чиновников и депутатов на владение недвижимостью за рубежом. Оказывается, большая её часть находится в бывших странах СССР. Однако, если проанализировать официальные декларации самих депутатов, то самыми популярными странами для «запасного аэродрома» в прошлом году были Испания и Болгария. Кроме того, у отдельных «слуг народа» имеются дома и квартиры в Латвии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии.

 

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