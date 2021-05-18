Украина и тюрьма, за кого проголосует Донбасс

Есть ли в России олигархи и как Израиль разбомбил американскую «Свободу»

Намедни принял участие в стриме «Земля Ракетованная», что проводит ТК «Звезда». Ведущий — известный многим по «Открытому Эфиру» Николай Матвеев.

Евросоюзу рекомендуют не признавать выборы в России и открыть для этого отдельный телеканал, а также поддерживать в нашей стране демократию - на что готовы США, чтобы остановить «Северный поток - 2» – на прямой связи политик Николай Стариков.

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