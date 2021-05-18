И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

"Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что Кубань должна принадлежать Украине.

Парламентарий возмутился тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами. Он предложил "напомнить" Москве о том, что "еще сто лет назад" на Кубани якобы разговаривали на мове. По мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы".

"Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе", — утверждает Гончаренко.

Депутат уверен, что российский регион с его селами и станицами "больше выглядит как Украина".

Смотрите онлайн Политическая Россия Украина предъявила России территориальные претензии: "Русские, отдавайте Кубань!" (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.