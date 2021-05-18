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Вечер с Владимиром Соловьевым 18.05.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 18.05.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (18 Мая 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Не привыкли наши оппозиционеры, что их так подставляют, к тому же они искренне не понимают, что делают не так. Они живут в исторической парадигме, когда всё происходящее с ними сейчас буквально на предыдущем историческом витке было совершенно нормально и естественно. Похвала Запада, финансовая помощь, любая форма обучения воспринималась как награда. Раньше это был билет в большую российскую политику, теперь же это скорее волчий билет.

 

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