Не привыкли наши оппозиционеры, что их так подставляют, к тому же они искренне не понимают, что делают не так. Они живут в исторической парадигме, когда всё происходящее с ними сейчас буквально на предыдущем историческом витке было совершенно нормально и естественно. Похвала Запада, финансовая помощь, любая форма обучения воспринималась как награда. Раньше это был билет в большую российскую политику, теперь же это скорее волчий билет.

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