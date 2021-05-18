НАШ

НАШ

Пятница. Вечер. Суд над Медведчуком. Ускоренная паспортизация Донбасса

Марафон. Обновление Кабмина. Встреча Байдена и Путина. День памяти жертв депортации крымчан

ВАЖЛИВЕ. Встреча Путина с Байденом в Швейцарии. Крымская платформа. Отставка Степанова

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо політичний досвід Володимира Зеленського.

Гості студії:

– Гладких Валентин, політолог;

– Качний Олександр, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”;

– Савченко Надія, народний депутат України VIII скл.;

– Семиноженко Володимир, академік НАН України, Віце-прем'єр-міністр України (1999, 2001-2002,2010);

– Цибулько Володимир, політолог;

– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики.

Смотрите онлайн НАШ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА. Когда Зеленский станет опытным политиком (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.