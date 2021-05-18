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НАШ. ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА. Когда Зеленский станет опытным политиком 18.05.2021

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НАШ 18.05.2021. ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА. Когда Зеленский станет опытным политиком
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НАШ - ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА. Когда Зеленский станет опытным политиком (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо політичний досвід Володимира Зеленського.

Гості студії:
– Гладких Валентин, політолог;
– Качний Олександр, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”;
– Савченко Надія, народний депутат України VIII скл.;
– Семиноженко Володимир, академік НАН України, Віце-прем'єр-міністр України (1999, 2001-2002,2010);
– Цибулько Володимир, політолог;
– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики.

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