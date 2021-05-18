В ожидании команды «Фас» — почему украинские политики уже открыто призывают ВСУ напасть на Россию, как по их мнению это решит донбасский вопрос? Почему одновременно с этим американское издание «Вашингтон пост» неожиданно публикует статью где сообщается, что в случае конфликта с Москвой «Незалежная» останется без поддержки США и НАТО.



Украинская «Вундервафля» — КБ «Южное» показало компьютерную модель зенитно-ракетной системы «Кильчень», которая, как утверждают разроботчики, напрочь затмит российские «С-400» и американские «Пэтриот». Что за супервооружение создает Украина и для чего они ей нужны? И правда ли что эта ЗРК настолько сильна, что по словам украинских конструкторов её просто невозможно уничтожить?



«Ukrainian Lives Matter» — под таким название экс-герой Украины и экс-нардеп Верховной Рады Надежда Савченко выпустила документальный фильм, в котором она разоблачает коррупционные схемы и механизм обворовывания украинского народа семьей Джо Байдена. Но почему в расследовании, которое преподносится как сенсационное на самом деле нет ни одного нового и ранее неизвестного факта, и может ли выход этого фильма быть связан со скандальным уголовным делом против оппозиционного политика Виктора Медведчука?

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