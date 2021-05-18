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Время в 21:00 18.05.2021

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Время в 21:00 18.05.2021
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Время в 21:00 (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: законодатели работают над определением статуса электросамоката в ПДД; так жарко в этот весенний день в Москве не было с 1897 года; президент принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств; российские ученые запустили уникальную термоядерную установку; о недружественном подходе к России некоторых государств говорили в Госдуме; Евросоюз пытается обвинить Россию в разжигании антипрививочной кампании за рубежом; Newsweek рассказал о тайных войсках США; иностранные журналисты побывали на базе «Арктический трилистник»; в Роттердаме стартует первый полуфинал «Евровидения».

 

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