Утренний разворот - Саша и Таня. Смирнов. Галямина. Шувалова. Волошин (19 Мая 2021)
Опубликовано: 19 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Цимбалюк, Аксёнова, Супер, Рудяк, Шендерович, Тверская 13.05.2021
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр. Сегодня в эфире:
Светлана Гордиенко, гражданская супруга Максима Смольникова
Юлия Галямина, политик
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Елена Анатольевна Шувалова, депутат Мосгордумы
Живой гвоздь!
Сергей Смирнов, главный редактор “Медиазоны”
Кирилл Волошин, соучредитель портала Tut.by
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