В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр. Сегодня в эфире:



Светлана Гордиенко, гражданская супруга Максима Смольникова

Юлия Галямина, политик

Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

Елена Анатольевна Шувалова, депутат Мосгордумы

Живой гвоздь!

Сергей Смирнов, главный редактор “Медиазоны”

Кирилл Волошин, соучредитель портала Tut.by

Смотрите онлайн Утренний разворот Саша и Таня. Смирнов. Галямина. Шувалова. Волошин (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.