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Утренний разворот. Саша и Таня. Смирнов. Галямина. Шувалова. Волошин 19.05.2021

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Утренний разворот 19.05.2021. Саша и Таня. Смирнов. Галямина. Шувалова. Волошин
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Утренний разворот - Саша и Таня. Смирнов. Галямина. Шувалова. Волошин (19 Мая 2021)

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Опубликовано: 19 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр. Сегодня в эфире:


Светлана Гордиенко, гражданская супруга  Максима Смольникова

Юлия Галямина, политик 

Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

Елена Анатольевна Шувалова, депутат Мосгордумы

Живой гвоздь! 
Сергей Смирнов, главный редактор “Медиазоны”

Кирилл Волошин, соучредитель портала Tut.by

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