В мае стало известно о массовых увольнениях в Московском метрополитене из-за слитой базы сторонников Алексея Навального. Десятки бывших и действующих сотрудников метрополитена рассказали Дождю об увольнении из-за того, что их имена были в этой базе. Общее количество уволенных достигло почти 100 человек. Кажется, что увольнения за оппозиционные взгляды затронули не только Московский метрополитен, но и другие госкомпании.

Так, Михаил Безрукавый, бывший звукооператор «Вести-Москва», рассказал о том, что его уволили из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!». По его словам, у него состоялся разговор с двумя заместителями гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, в ходе которого ему сказали, что на госканале его политические взгляды неприемлемы. В результате этого разговора Безрукавый написал заявление на увольнение по собственному желанию. Ведущая программы Fake News Мария Борзунова поговорила с Безрукавым о «чистках» в ВГТРК.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Сотрудника ВГТРК уволили из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!». Взяли у него интервью (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.