Много интересного о методах подрывной деятельности США против России вскрыли известные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус. Парни разыграли функционеров NED – американского Национального фонда в поддержку демократии, чья деятельность в нашей стране была признана нежелательной.

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