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Политическая Россия. Пранкеры вскрыли подрывную деятельность США против России 19.05.2021

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Политическая Россия 19.05.2021. Пранкеры вскрыли подрывную деятельность США против России
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Политическая Россия - Пранкеры вскрыли подрывную деятельность США против России (19 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 19 Мая 2021

Много интересного о методах подрывной деятельности США против России вскрыли известные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус. Парни разыграли функционеров NED – американского Национального фонда в поддержку демократии, чья деятельность в нашей стране была признана нежелательной.

 

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Комментариев: 1
Вовка Добрая Душа
19 Мая 2021, 13:58
Почему пранкеры не вскрыли подрывную деятельность 5 лет назад ? .....
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