ВАЖЛИВЕ. Встреча Путина с Байденом в Швейцарии. Крымская платформа. Отставка Степанова

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Ольгою Веремій. Гості студії:

ЧАСТИНА 1

– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)

ЧАСТИНА 2

– Биков Сергій, політичний консультант

– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань

– Тізенгаузен Борис, політтехнолог

– Атаманюк Юрій, економіст

ЧАСТИНА 3

– Марченко Сергій, Міністр фінансів України



Обговорювані теми:

– Куда рухається Україна? Політичний вектор

– Кадрові ротації в Кабміні. Криклія замінить Кубраков, Петрашка – Любченко, а Степанова може замінити Ляшко

– Донбас: новий план вирішення конфлікту від України

– Кримська платформа: які країни візьмуть участь?

– Північний потік-2, санкції від США

– Плівки Бігуса по Медведчуку

– Співробітництво України з МВФ

– Вакцинація в Україні

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Участие США в Крымской платформе. Чем грозит нам "Северный поток-2" (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.