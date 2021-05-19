НАШ - Марафон. Участие США в Крымской платформе. Чем грозит нам "Северный поток-2" (19 Мая 2021)
Опубликовано: 19 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Ольгою Веремій. Гості студії:
ЧАСТИНА 1
– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
ЧАСТИНА 2
– Биков Сергій, політичний консультант
– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань
– Тізенгаузен Борис, політтехнолог
– Атаманюк Юрій, економіст
ЧАСТИНА 3
– Марченко Сергій, Міністр фінансів України
Обговорювані теми:
– Куда рухається Україна? Політичний вектор
– Кадрові ротації в Кабміні. Криклія замінить Кубраков, Петрашка – Любченко, а Степанова може замінити Ляшко
– Донбас: новий план вирішення конфлікту від України
– Кримська платформа: які країни візьмуть участь?
– Північний потік-2, санкції від США
– Плівки Бігуса по Медведчуку
– Співробітництво України з МВФ
– Вакцинація в Україні
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