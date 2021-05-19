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НАШ. Марафон. Участие США в Крымской платформе. Чем грозит нам "Северный поток-2" 19.05.2021

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НАШ 19.05.2021. Марафон. Участие США в Крымской платформе. Чем грозит нам "Северный поток-2"
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НАШ - Марафон. Участие США в Крымской платформе. Чем грозит нам "Северный поток-2" (19 Мая 2021)

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Опубликовано: 19 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Ольгою Веремій. Гості студії:

ЧАСТИНА 1
– Куликов Кирило, народний депутат  VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)

ЧАСТИНА 2
– Биков Сергій, політичний консультант 
– Біркадзе Георгій, експерт із економічних і політичних питань
– Тізенгаузен Борис, політтехнолог  
– Атаманюк Юрій,  економіст 

ЧАСТИНА 3
– Марченко Сергій,  Міністр фінансів України 
 
Обговорювані теми:
– Куда рухається Україна? Політичний вектор   
– Кадрові ротації в Кабміні. Криклія замінить Кубраков, Петрашка – Любченко, а Степанова може замінити Ляшко
– Донбас: новий план вирішення конфлікту від України 
– Кримська платформа: які країни візьмуть участь?
– Північний потік-2, санкції від США
– Плівки Бігуса по Медведчуку
– Співробітництво України з МВФ
– Вакцинація в Україні

 

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