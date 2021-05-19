Новые увольнения соратников Навального. Давление на журналистов в Беларуси. Яшин и Рыжков идут в МГД

Прокуратура попросила приговорить к шести годам колонии лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, обвиняемого в распространении фейков (статья 207 УК) и склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК). Поводом для возбуждения дел стали роликами, которые Платошкин публиковал в своем YouTube-канале. На момент задержания политолога на него были подписаны 475 тысяч человек. В частности Платошкин выступал против поправок в Конституцию и обещал провести в Москве акции протеста с требованием отставки президента Владимира Путина и правительства.

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении» в 2021 году, вышла в финал музыкального конкурса. Манижа представляет Россию с песней Russian Woman. Во время исполнения песни на певице было платье, сшитое из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Финал конкурса, который проходит в Роттердаме, состоится 22 мая.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Приговор Николаю Платошкину. Экс-сотрудников ФБК вызывают в СК. Manizha в финале Евровидения (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.