Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Приговор Николаю Платошкину. Экс-сотрудников ФБК вызывают в СК. Manizha в финале Евровидения 19.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
  4. 1
Телеканал Дождь 19.05.2021. Приговор Николаю Платошкину. Экс-сотрудников ФБК вызывают в СК. Manizha в финале Евровидения
19.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Приговор Николаю Платошкину. Экс-сотрудников ФБК вызывают в СК. Manizha в финале Евровидения (19 Мая 2021)

23 просмотра
1
1
Поделиться
1
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 19 Мая 2021

Прокуратура попросила приговорить к шести годам колонии лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, обвиняемого в распространении фейков (статья 207 УК) и склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК). Поводом для возбуждения дел стали роликами, которые Платошкин публиковал в своем YouTube-канале. На момент задержания политолога на него были подписаны 475 тысяч человек. В частности Платошкин выступал против поправок в Конституцию и обещал провести в Москве акции протеста с требованием отставки президента Владимира Путина и правительства. 

 

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении» в 2021 году, вышла в финал музыкального конкурса. Манижа представляет Россию с песней Russian Woman. Во время исполнения песни на певице было платье, сшитое из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Финал конкурса, который проходит в Роттердаме, состоится 22 мая.

 

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Приговор Николаю Платошкину. Экс-сотрудников ФБК вызывают в СК. Manizha в финале Евровидения (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
wiedemann
19 Мая 2021, 16:09
я вновь и вновь спрашиваю, что с глазами ведущих?Они что-то нюхают?
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Все ток-шоу