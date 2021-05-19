Как долго нам терпеть безнаказанность лихачей на дорогах? Почему устроивший кровавое месиво скандальный блогер может отделаться одним лишь порицанием? Не пора ли звездных беспредельщиков сажать далеко и надолго? На прошлой неделе внезапно выяснилось, что виновник жуткого ДТП Эдвард Билл может избежать тюрьмы, лихач выплатил пострадавшей компенсацию. Размер ее держат в секрете, но известно, что деньги пойдут на лечение и реабилитацию.

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