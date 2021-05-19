Палестина: личный опыт и немного истории. АРМАГЕДДОНЫЧ

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Соловьев пояснил ЗА ЧТО ОСУДИЛ Хаматову и напомнил слова Высоцкого

Дорогомиловский районный суд отказал в удовлетворении иска о чести и достоинстве главы "Открытой России" (ОР)* Андрея Пивоварова к журналисту Владимиру Соловьеву.

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

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