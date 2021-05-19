Соловьёв LIVE - «Опозорился в суде». Директор "Открытой России" и "прихлебатель Ходорковского" проиграл Соловьеву (19 Мая 2021)
Опубликовано: 19 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Дорогомиловский районный суд отказал в удовлетворении иска о чести и достоинстве главы "Открытой России" (ОР)* Андрея Пивоварова к журналисту Владимиру Соловьеву.
*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.
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