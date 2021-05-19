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Соловьёв LIVE. «Опозорился в суде». Директор "Открытой России" и "прихлебатель Ходорковского" проиграл Соловьеву 19.05.2021

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Соловьёв LIVE 19.05.2021. «Опозорился в суде». Директор "Открытой России" и "прихлебатель Ходорковского" проиграл Соловьеву
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Соловьёв LIVE - «Опозорился в суде». Директор "Открытой России" и "прихлебатель Ходорковского" проиграл Соловьеву (19 Мая 2021)

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Опубликовано: 19 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Дорогомиловский районный суд отказал в удовлетворении иска о чести и достоинстве главы "Открытой России" (ОР)* Андрея Пивоварова к журналисту Владимиру Соловьеву.

 

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

 

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