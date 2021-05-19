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Время покажет 19.05.2021

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Время покажет 19.05.2021
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Время покажет (19 Мая 2021)

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Опубликовано: 19 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты, ближневосточная война не заканчивается, кто подогревает обострение? Нацелились на Крым, США репетируют конфликт с Россией, провокация или подготовка к войне? Физика или знамение, молния ударила в Исакеевский собор. Плохая новость для Украины, в Америке устали бороться с Северным потоком-2, действительно ли в США откажутся от санкций?

 

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Комментариев: 2
Лариса Куперман
19 Мая 2021, 18:58
Либероидный оксюморон: вменяемый русофоб :) Это как нормальный психопат. А чо... Как и должно быть на диком западе :)
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Лариса Куперман
19 Мая 2021, 19:06
Две погремушки - вадюшка и андрюшка, заткните свой нацистский фонтан - смердит нацистской мертвечиной.
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