Слезоточивый газ и светошумовые гранаты, ближневосточная война не заканчивается, кто подогревает обострение? Нацелились на Крым, США репетируют конфликт с Россией, провокация или подготовка к войне? Физика или знамение, молния ударила в Исакеевский собор. Плохая новость для Украины, в Америке устали бороться с Северным потоком-2, действительно ли в США откажутся от санкций?

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