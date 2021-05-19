НАШ - Важное. Пресс конференция Зеленского. США снимают санкции с "Северного потока-2" (19 Мая 2021)
Опубликовано: 19 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Кушнір Світлана, політичний експерт;
– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Дунда Олег, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Гриб Вікторія, народний депутат України, позафракційний
– Чорновіл Тарас, народний депутат попередніх скликань
– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.
– Кучеренко Олексій, народний депутат України, ВО "Батьківщина"
Голубовська Ольга, провідний лікар-інфекціоніст МОЗ України, Заслужений лікар України
Обговорювані теми:
– У ЗМІ з'явилася українська версія "кластерів" для Донбасу;
– США можуть зняти санкції з Північного Потоку-2. Втрати та наслідки для України;
– Звільнення Степанова. Хто посяде крісло очільника МОЗ. Яких ще змін потребує Кабмін, аби стати ефективним;
– Пресконференція Зеленського. Чи почуємо ми щось нове.
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