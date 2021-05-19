В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Кушнір Світлана, політичний експерт;

– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

– Дунда Олег, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Гриб Вікторія, народний депутат України, позафракційний

– Чорновіл Тарас, народний депутат попередніх скликань

– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

– Кучеренко Олексій, народний депутат України, ВО "Батьківщина"



Голубовська Ольга, провідний лікар-інфекціоніст МОЗ України, Заслужений лікар України

Обговорювані теми:

– У ЗМІ з'явилася українська версія "кластерів" для Донбасу;

– США можуть зняти санкції з Північного Потоку-2. Втрати та наслідки для України;

– Звільнення Степанова. Хто посяде крісло очільника МОЗ. Яких ще змін потребує Кабмін, аби стати ефективним;

– Пресконференція Зеленського. Чи почуємо ми щось нове.

Смотрите онлайн НАШ Важное. Пресс конференция Зеленского. США снимают санкции с "Северного потока-2" (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.