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Царьград. Главное. Рекордное хищение денег в российском банке: подробности грандиозной аферы 19.05.2021

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Царьград. Главное 19.05.2021. Рекордное хищение денег в российском банке: подробности грандиозной аферы
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Царьград. Главное - Рекордное хищение денег в российском банке: подробности грандиозной аферы (19 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 19 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В одном из крупнейших банков страны произошла «афера века». Мошенники, которые преставились сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения, а затем – подключили «сотрудников ФСБ», украли со счетов у 54-летней женщины 400 млн. рублей. Что делать в подобных ситуациях? Каковы шансы вернуть деньги?

 

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