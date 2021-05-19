Царьград. Главное. Гражданский оборот оружия в России: новые правила – за и против 13.05.2021

Царьград. Главное. Стагнация, нищета, деградация: что не так в России? Взгляд Делягина 14.05.2021

В одном из крупнейших банков страны произошла «афера века». Мошенники, которые преставились сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения, а затем – подключили «сотрудников ФСБ», украли со счетов у 54-летней женщины 400 млн. рублей. Что делать в подобных ситуациях? Каковы шансы вернуть деньги?

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