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Гагаринский суд Москвы приговорил политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам условно по делу о распространении фейков (статья 207 УК) и склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК). Уголовные дела на Платошкина завели летом 2020 года из-за видео на его YouTube-канале. В роликах он выступал против поправок в Конституцию и обещал провести в Москве митинги против президента Владимира Путина и правительства.

О подробностях с места событий рассказал Эдуард Бурмистров.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «За правду про Путина»: политику Николаю Платошкину вынесли приговор по делу о роликах в YouTube (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.