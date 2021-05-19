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Дождь. «За правду про Путина»: политику Николаю Платошкину вынесли приговор по делу о роликах в YouTube 19.05.2021

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Телеканал Дождь 19.05.2021. «За правду про Путина»: политику Николаю Платошкину вынесли приговор по делу о роликах в YouTube
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Телеканал Дождь - «За правду про Путина»: политику Николаю Платошкину вынесли приговор по делу о роликах в YouTube (19 Мая 2021)

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Опубликовано: 19 Мая 2021

Гагаринский суд Москвы приговорил политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам условно по делу о распространении фейков (статья 207 УК) и склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК). Уголовные дела на Платошкина завели летом 2020 года из-за видео на его YouTube-канале. В роликах он выступал против поправок в Конституцию и обещал провести в Москве митинги против президента Владимира Путина и правительства.
О подробностях с места событий рассказал Эдуард Бурмистров.

 

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