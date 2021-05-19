Есть ли в России олигархи и как Израиль разбомбил американскую «Свободу»

В новом выпуске видеоблога речь зашла о майской обложке журнала The Economist, на которой Тайвань был награждён званием самого опасного места на земле. Как это связано с кризисом и нехваткой производства в мировой экономике полупроводниковой продукции – микрочипов и тайваньским заводом TSMC, а также с хакерскими атаками на американский нефтепровод? Ответы на эти вопросы смотрите в новом видеоролике.

Смотрите онлайн Николай Стариков The Economist – война за Тайвань, TSMC и кризис полупроводников (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.