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Николай Стариков. The Economist – война за Тайвань, TSMC и кризис полупроводников 19.05.2021

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Николай Стариков 19.05.2021. The Economist – война за Тайвань, TSMC и кризис полупроводников
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Николай Стариков - The Economist – война за Тайвань, TSMC и кризис полупроводников (19 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 19 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога речь зашла о майской обложке журнала The Economist, на которой Тайвань был награждён званием самого опасного места на земле. Как это связано с кризисом и нехваткой производства в мировой экономике полупроводниковой продукции – микрочипов и тайваньским заводом TSMC, а также с хакерскими атаками на американский нефтепровод? Ответы на эти вопросы смотрите в новом видеоролике.

 

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