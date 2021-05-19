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Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат" 19.05.2021

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Перший Незалежний 19.05.2021. Ток-шоу "Украинский формат"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Украинский формат" (19 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 19 Мая 2021

Гости программы:
Олег Волошин, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
Татьяна Плачкова, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Юрий Атаманюк, экономический эксперт
Владимир Цыбулько, политолог
Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук
Сергей Кравченко, военный эпидемиолог
Александр Лазарев, политолог
Юрий Павленко, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Денис Ярославский, правовед

 

Темы программы:
- встреча Байдена и Путина;
- внешняя политика власти;
- давление на оппозицию

 

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