Вечер с Соловьевым. Кого первого народ разорвет на части, если выйдет на улицы

СМИ узнали о планах Вашингтона отказаться от санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2", а также от ограничений в отношении исполнительного директора этой компании. Америка не хочет портить отношения с Германией из-за газопровода.

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