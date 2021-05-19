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Время покажет. "Северный поток-2": санкций не будет 19.05.2021

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Видео 19.05.2021. Время покажет. "Северный поток-2": санкций не будет
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Видео - Время покажет. "Северный поток-2": санкций не будет (19 Мая 2021)

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Опубликовано: 19 Мая 2021

СМИ узнали о планах Вашингтона отказаться от санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2", а также от ограничений в отношении исполнительного директора этой компании. Америка не хочет портить отношения с Германией из-за газопровода.

 

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