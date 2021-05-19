Видео - Время покажет. Путин и Байден: встретятся или нет (19 Мая 2021)
Опубликовано: 19 Мая 2021
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Во всем мире продолжают гадать, когда состоится саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Российская сторона утверждает, что окончательной договоренности еще нет. А госсекретарь США Энтони Блинкин уверяет, что в Америке уже все решили, и встреча состоится в ближайшее время.
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