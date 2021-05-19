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Дождь. Условный срок Платошнику. Продолжается давление на Tut.by. Зарплаты депутатов Мосгордумы 19.05.2021

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Телеканал Дождь 19.05.2021. Условный срок Платошнику. Продолжается давление на Tut.by. Зарплаты депутатов Мосгордумы
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Телеканал Дождь - Условный срок Платошнику. Продолжается давление на Tut.by. Зарплаты депутатов Мосгордумы (19 Мая 2021)

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Опубликовано: 19 Мая 2021

Гагаринский суд Москвы приговорил политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам условно по делу о распространении фейков (статья 207 УК) и склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК). Об этом сообщает РИА Новости. Также суд оштрафовал Платошкина на 700 тысяч рублей.
Накануне прокуратура потребовала приговорить Платошкина к шести годам колонии.


Мосгордума отправила депутатов на каникулы с сохранением полумиллионных зарплат.
Как заявил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, столичный парламент объявил перерыв в своей работе на четыре месяца с сохранением зарплат депутатов, которые в среднем составляют около полумиллиона рублей. За такой перерыв в работе выступили депутаты от «Единой России», которые получают такие оклады.


Журналистка белорусского портала TUT.by Катерина Борисевич, осужденная по уголовному делу о разглашении врачебной тайны, вышла на свободу из колонии в Гомеле.  
В отношении руководителей самого популярного медиа-ресурса Беларуси TUT.by возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Доступ к сайту издания ограничен. Накануне у сотрудников портала прошли массовые обыски, некоторых забрали на допрос.
Евгения Чернявская — дочь Юлии Чернявской, вдовы основателя TUT.by Юрия Зиссера — рассказала в фейсбуке, что не может связаться со своей матерью уже сутки. 

 

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