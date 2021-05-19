Гагаринский суд Москвы приговорил политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам условно по делу о распространении фейков (статья 207 УК) и склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК). Об этом сообщает РИА Новости. Также суд оштрафовал Платошкина на 700 тысяч рублей.

Накануне прокуратура потребовала приговорить Платошкина к шести годам колонии.



Мосгордума отправила депутатов на каникулы с сохранением полумиллионных зарплат.

Как заявил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, столичный парламент объявил перерыв в своей работе на четыре месяца с сохранением зарплат депутатов, которые в среднем составляют около полумиллиона рублей. За такой перерыв в работе выступили депутаты от «Единой России», которые получают такие оклады.



Журналистка белорусского портала TUT.by Катерина Борисевич, осужденная по уголовному делу о разглашении врачебной тайны, вышла на свободу из колонии в Гомеле.

В отношении руководителей самого популярного медиа-ресурса Беларуси TUT.by возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Доступ к сайту издания ограничен. Накануне у сотрудников портала прошли массовые обыски, некоторых забрали на допрос.

Евгения Чернявская — дочь Юлии Чернявской, вдовы основателя TUT.by Юрия Зиссера — рассказала в фейсбуке, что не может связаться со своей матерью уже сутки.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Условный срок Платошнику. Продолжается давление на Tut.by. Зарплаты депутатов Мосгордумы (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.