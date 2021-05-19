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Вечер с Владимиром Соловьевым 19.05.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 19.05.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (19 Мая 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 19 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Раньше мы наивно полагали, что есть какое-то международное право, некоторые даже в ВУЗах его изучали, а теперь стало ясно, что об этом стоит забыть. Отныне есть некие правила, причём и они не работают. У российских границ сейчас проводят некие манёвры, а стоило бы проводить их на Ближнем Востоке. Уже понятно, что американской верхушке сейчас Израиль ближе, чем Украина, и то ничего сделать не могут.

 

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