В этом выпуске:

- Семь миллионов человек не смогут выехать за рубеж из-за долгов;

- У Пентагона есть невидимая шестидесятитысячная армия, несущая службу по всему свету;

- Россия уходит из американского долга, следует из отчета минфина США;

- Киргизия забирает у канадцев крупнешее месторождение золота - Кумтор;

- Едро единогласно и почти без помощи других фракций проголосовало за предвыборный пакет ограничений;

- Крупнейший частный издатель АО “Просвещение” переходит в руки Сбербанка, ВЭБа и Фонда Прямых инвестиций;

- Застройщики Москвы и области, а также Питера и области заработали за первый квартал полтриллиона рублей;

- Через день после слияния “Магнита” и Дикси “Лента” олигарха Мордашова покупает сеть супермаркетов Билла;

- Суд по делу Платошкина закончился приговором - пять лет условно и штраф в 700 тысяч;

- Байден одобрил очередную продажу оружия Израилю — на 735 миллионов долларов;

- Власти Беларуси провели обыски и задержания в редакции прозападного портала Тут.бай.;

- Биткойн обвалился больше чем на 17 процентов.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Оружие Израилю. Крипта накрылась. Учебники Грефа. Галопом по Европам (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.