Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Оружие Израилю. Крипта накрылась. Учебники Грефа. Галопом по Европам 19.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 19.05.2021. Оружие Израилю. Крипта накрылась. Учебники Грефа. Галопом по Европам
19.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 16.05.2021 14.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 11.05.2021
Еще

Константин Сёмин - Оружие Израилю. Крипта накрылась. Учебники Грефа. Галопом по Европам (19 Мая 2021)

18 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 19 Мая 2021

В этом выпуске:
- Семь миллионов человек не смогут выехать за рубеж из-за долгов;
- У Пентагона есть невидимая шестидесятитысячная армия, несущая службу по всему свету;
- Россия уходит из американского долга, следует из отчета минфина США;
- Киргизия забирает у канадцев крупнешее месторождение золота - Кумтор;
- Едро единогласно и почти без помощи других фракций проголосовало за предвыборный пакет ограничений;
- Крупнейший частный издатель АО “Просвещение” переходит в руки Сбербанка, ВЭБа и Фонда Прямых инвестиций;
- Застройщики Москвы и области, а также Питера и области заработали за первый квартал полтриллиона рублей;
- Через день после слияния “Магнита” и Дикси “Лента” олигарха Мордашова покупает сеть супермаркетов Билла;
- Суд по делу Платошкина закончился приговором - пять лет условно и штраф в 700 тысяч;
- Байден одобрил очередную продажу оружия Израилю — на 735 миллионов долларов;
- Власти Беларуси провели обыски и задержания в редакции прозападного портала Тут.бай.;
- Биткойн обвалился больше чем на 17 процентов. 

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Оружие Израилю. Крипта накрылась. Учебники Грефа. Галопом по Европам (19 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу