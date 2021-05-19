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Время в 21:00 19.05.2021

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Время в 21:00 19.05.2021
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Время в 21:00 (19 Мая 2021)

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Опубликовано: 19 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: как выполняются поручения, перечисленные в послании Федеральному собранию, президент обсудил с правительством; Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых энергоблоков на двух АЭС; Госдума поддержала предложение президента отказаться от Договора по открытому небу; представительство МИД РФ в Симферополе жестко ответило на заявление американского госсекретаря по Крыму; циклон рассечет европейскую часть страны; масштабные протесты полицейских во французской столице; одно из самых загадочных зданий Петербурга открывает тайны своих залов; Россия в финале «Евровидения».

 

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