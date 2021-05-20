Утренний разворот - Саша и Таня. Жданов. Орешкин. Яппарова. Якутенко (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.
Сегодня в эфире:
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Иван Жданов, директор ФБК (российские власти считают организацию иностранным агентом)
Живой гвоздь
Дмитрий Борисович Орешкин, независимый политолог
Лиля Яппарова, журналист издания «Медуза» (российские власти считают организацию иностранным агентом)
Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала “Безвольные каменщики”
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