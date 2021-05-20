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Политическая Россия. Лавров присоединил Арктику к России: "Это наша Земля!" 20.05.2021

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Политическая Россия 20.05.2021. Лавров присоединил Арктику к России: "Это наша Земля!"
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Политическая Россия - Лавров присоединил Арктику к России: "Это наша Земля!" (20 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 20 Мая 2021

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы видим причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы наше побережье Арктики было безопасным. И все, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно».

 

Лавров подчеркнул, что у Москвы вызывают вопросы действия Норвегии, которая пытается втянуть НАТО в регион. 10 мая американская атомная подлодка зашла в норвежский порт. В России это оценили как содействие росту напряженности в Арктике.

 

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