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Всемирная организация здравоохранения предупреждает: дезинформация о коронавирусе стоит жизни! Кампании по продвижению вакцин не достигают своих целей, потому что многие люди не хотят прививаться от COVID-19. Есть ли альтернатива прививкам? Чему верить - мифам из соцсетей или специалистам? Чем опасно отсутствие коллективного иммунитета? Можно ли не носить маски тому, кто привился, и какие привилегии дает вакцинация?

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