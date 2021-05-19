Между тем с Наталией Метлиной - COVID - скептики: глобальная угроза (19 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
Ведущие: Наталья Метлина
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Всемирная организация здравоохранения предупреждает: дезинформация о коронавирусе стоит жизни! Кампании по продвижению вакцин не достигают своих целей, потому что многие люди не хотят прививаться от COVID-19. Есть ли альтернатива прививкам? Чему верить - мифам из соцсетей или специалистам? Чем опасно отсутствие коллективного иммунитета? Можно ли не носить маски тому, кто привился, и какие привилегии дает вакцинация?
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