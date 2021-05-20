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Дождь. «Шили вербовку и захват власти». Николай Платошкин о решении суда, выборах и дальнейшей деятельности 20.05.2021

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Телеканал Дождь 20.05.2021. «Шили вербовку и захват власти». Николай Платошкин о решении суда, выборах и дальнейшей деятельности
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Телеканал Дождь - «Шили вербовку и захват власти». Николай Платошкин о решении суда, выборах и дальнейшей деятельности (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Гагаринский суд Москвы приговорил лидера движения «За новый социализм» к пяти годам условно по делу о распространении фейков (статья 207 УК) и склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК). Дело против Платошкина завели летом 2020 года. Следствие считает, что Платошкин распространял ложную информацию о COVID-19 и призывал своих сторонников к сопротивлению действующей власти. Накануне прокуратура запросила для Платошкина реальный срок — шесть лет колонии. 19 мая к зданию Гагаринского суда пришли его сторонники и скандировали: «Победа и свобода». Поговорили с Николаем Платошкиным в студии Дождя.

 

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