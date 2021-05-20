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Константин Сёмин. Красная угроза. Письма 20.05.2021

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Константин Сёмин 20.05.2021. Красная угроза. Письма
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Константин Сёмин - Красная угроза. Письма (20 Мая 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 20 Мая 2021

Как вы уже поняли, в Польском образовании творится полный бардак. Однако, в условиях разрухи образования и нехватки учительских кадров, польский школьник все же выносит кое-что из своей долгой учебы. Нам хорошо рассказывают о предателях - русских коммунистах, злобной гэбне и кровавом Сталине. Все советское нам объявили проклятым. Как только наши учителя истории и политики не издевались, не подшучивали и не оскверняли подвиг Великой Октябрьской Революции и подвиг Советского солдата. Слово большевик здесь ругательство. Нам рассказывают о том, как Советская „Саранча” прошлась по Польским землям во время освободительного похода Красной Армии от нацистских захватчиков.

 

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