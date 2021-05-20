Лавров присоединил Арктику к России: "Это наша Земля!"

«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС», - написало издание Business Insider о военных учениях, проведённых Силами специального назначения США вместе с натовскими сателлитами. Проведение таких манёвров указывает, что Запад всерьёз допускает сценарий военного нападения на российский полуостров.

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