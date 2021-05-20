Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. НАТО всерьёз допускает нападение на Крым 20.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 20.05.2021. НАТО всерьёз допускает нападение на Крым
20.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 16.05.2021 16.05.2021 15.05.2021 15.05.2021
Еще

Политическая Россия - НАТО всерьёз допускает нападение на Крым (20 Мая 2021)

32 просмотра
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 20 Мая 2021

«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС», - написало издание Business Insider о военных учениях, проведённых Силами специального назначения США вместе с натовскими сателлитами. Проведение таких манёвров указывает, что Запад всерьёз допускает сценарий военного нападения на российский полуостров.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия НАТО всерьёз допускает нападение на Крым (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу