«За правду про Путина»: политику Николаю Платошкину вынесли приговор по делу о роликах в YouTube

«Шили вербовку и захват власти». Николай Платошкин о решении суда, выборах и дальнейшей деятельности

В столице Исландии Рейкьявике прошла первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили двусторонние отношения, присутствие российских военных у границ с Украиной и Алексея Навального.

Администрации президентов Украины и России начали переговоры об организации встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом украинский президент рассказал на пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина». Информацию о подготовке к встрече подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На обложку июньского номера журнала «Домашний очаг» поместили Маргариту Грачеву, которой муж отрубил кисти рук. В номере, который поступит в продажу через несколько дней, будет интервью с Грачевой под заголовком «Я жду ребенка и больше не хочу бояться», а также спецпроект о домашнем насилии.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Встреча Лаврова и Блинкена. Путин встретится с Зеленским? «Домашний Очаг» против домашнего насилия (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.