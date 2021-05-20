НАШ - Марафон. Итоги работы Зеленского. Когда будет мир на Донбассе и вернется ли Крым (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Ольгою Веремій. Головна тема – що зробив Зеленський за 2 роки своєї каденції?
Гості студії:
ЧАСТИНА 1
– Лосовський Євген, адвокат, юрист
ЧАСТИНА 2
– Гладких Валентин, політолог
– Томіленко Сергій, голова національної спілки журналістів України
– Димов Валерій, політолог
– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду
ЧАСТИНА 3
– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики
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