Марафон. Участие США в Крымской платформе. Чем грозит нам "Северный поток-2"

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Ольгою Веремій. Головна тема – що зробив Зеленський за 2 роки своєї каденції?

Гості студії:

ЧАСТИНА 1

– Лосовський Євген, адвокат, юрист

ЧАСТИНА 2

– Гладких Валентин, політолог

– Томіленко Сергій, голова національної спілки журналістів України

– Димов Валерій, політолог

– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду

ЧАСТИНА 3

– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Итоги работы Зеленского. Когда будет мир на Донбассе и вернется ли Крым (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.