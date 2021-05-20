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НАШ. Марафон. Итоги работы Зеленского. Когда будет мир на Донбассе и вернется ли Крым 20.05.2021

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НАШ 20.05.2021. Марафон. Итоги работы Зеленского. Когда будет мир на Донбассе и вернется ли Крым
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НАШ - Марафон. Итоги работы Зеленского. Когда будет мир на Донбассе и вернется ли Крым (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Ольгою Веремій. Головна тема – що зробив Зеленський за 2 роки своєї каденції? 
Гості студії:

ЧАСТИНА 1
– Лосовський Євген, адвокат, юрист

ЧАСТИНА 2
– Гладких Валентин, політолог 
– Томіленко Сергій, голова національної спілки журналістів України  
– Димов Валерій, політолог
– Землянський Валентин, аналітик експертного уряду

ЧАСТИНА 3
– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики

 

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