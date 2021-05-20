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Соловьёв LIVE. Вызовы будущего. Владимир Соловьёв. Мастер-класс. Марафон Новое Знание 20.05.2021

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Соловьёв LIVE 20.05.2021. Вызовы будущего. Владимир Соловьёв. Мастер-класс. Марафон Новое Знание
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Соловьёв LIVE - Вызовы будущего. Владимир Соловьёв. Мастер-класс. Марафон Новое Знание (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мастер-класс Владимира Соловьёва в рамках марафона "Новое Знание" о вызовах будущего.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Вызовы будущего. Владимир Соловьёв. Мастер-класс. Марафон Новое Знание (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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