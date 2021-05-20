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Перший Незалежний. LIVE ШОУ. Якубин, Калиниченко, Либерман, Марчевский 20.05.2021

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Перший Незалежний 20.05.2021. LIVE ШОУ. Якубин, Калиниченко, Либерман, Марчевский
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Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Якубин, Калиниченко, Либерман, Марчевский (20 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 20 Мая 2021

Темы программы:
- Пресс-конференция Зеленского;

 

Гости эфира:
- Кандидат политических наук Алексей Якубин;
- Политический аналитик Алексей Калиниченко;
- Адвокат Иван Либерман;
- Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский;

 

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