Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Якубин, Калиниченко, Либерман, Марчевский (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
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Темы программы:
- Пресс-конференция Зеленского;
Гости эфира:
- Кандидат политических наук Алексей Якубин;
- Политический аналитик Алексей Калиниченко;
- Адвокат Иван Либерман;
- Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский;
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