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Время покажет 20.05.2021

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Время покажет 20.05.2021
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Время покажет (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В Рейкьявике завершилась первая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкина. Состоится ли теперь встреча президентов России и США? Тем временем в самих США законодательно запретили признавать Крым Российским. А будут ли шаги нам на встречу? Два года президентства и большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Как президент Украины объяснит свои провалы?

 

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