В Рейкьявике завершилась первая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкина. Состоится ли теперь встреча президентов России и США? Тем временем в самих США законодательно запретили признавать Крым Российским. А будут ли шаги нам на встречу? Два года президентства и большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Как президент Украины объяснит свои провалы?

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