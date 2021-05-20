Время покажет (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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В Рейкьявике завершилась первая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкина. Состоится ли теперь встреча президентов России и США? Тем временем в самих США законодательно запретили признавать Крым Российским. А будут ли шаги нам на встречу? Два года президентства и большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Как президент Украины объяснит свои провалы?
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