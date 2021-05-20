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Ровно два года назад Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. За это время он выполнил обещания своей предвыборной программы лишь на 25%. Несмотря на упавший рейтинг и недовольство граждан, он продолжает оставаться самым популярным украинским политиком.

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