Видео - Время покажет. Два года Владимира Зеленского (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
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Ровно два года назад Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. За это время он выполнил обещания своей предвыборной программы лишь на 25%. Несмотря на упавший рейтинг и недовольство граждан, он продолжает оставаться самым популярным украинским политиком.
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