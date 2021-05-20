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Время покажет. Два года Владимира Зеленского 20.05.2021

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Видео 20.05.2021. Время покажет. Два года Владимира Зеленского
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Видео - Время покажет. Два года Владимира Зеленского (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ровно два года назад Владимир Зеленский  вступил в должность президента Украины. За это время он выполнил обещания своей предвыборной программы лишь на 25%. Несмотря на упавший рейтинг и недовольство граждан, он продолжает оставаться самым популярным украинским политиком.

 

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