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Начали прямой эфир большого трёхдневного образовательного марафона Новое Знание

В программе: более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов. В рамках марафона выступят 150 человек – выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства, чиновники, топ-менеджеры и предприниматели.

В том числе, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Сергей Собянин, Стив Возняк и многие другие.

Специальный гость - Илон Маск

Смотрим и комментируем.

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