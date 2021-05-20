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Соловьёв LIVE. Марафон Новое Знание. Прямой эфир. Лучшее. Хинштейн. Бекмамбетов. Черниговская. Часть 2 20.05.2021

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Соловьёв LIVE 20.05.2021. Марафон Новое Знание. Прямой эфир. Лучшее. Хинштейн. Бекмамбетов. Черниговская. Часть 2
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Соловьёв LIVE - Марафон Новое Знание. Прямой эфир. Лучшее. Хинштейн. Бекмамбетов. Черниговская. Часть 2 (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Начали прямой эфир большого трёхдневного образовательного марафона Новое Знание

В программе: более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов. В рамках марафона выступят 150 человек – выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства, чиновники, топ-менеджеры и предприниматели. 

В том числе, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Сергей Собянин, Стив Возняк и многие другие. 

Специальный гость - Илон Маск

Смотрим и комментируем.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Марафон Новое Знание. Прямой эфир. Лучшее. Хинштейн. Бекмамбетов. Черниговская. Часть 2 (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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