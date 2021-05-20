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Шафран. Московский паркинг: потерять деньги может каждый 20.05.2021

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Шафран 20.05.2021. Московский паркинг: потерять деньги может каждый
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Шафран - Московский паркинг: потерять деньги может каждый (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Анна Шафран

Ежегодно Московский паркинг собирает с автомобилистов порядка 5 миллиардов рублей. Мы платим серьёзные деньги за стоянку своих автомобилей, но знаем ли мы, как работает эта система? Анна Шафран на своём опыте убедилась, что можно в один момент потерять все деньги на счету, и придется приложить серьёзные усилия, чтобы вновь получить доступ к своим средствам. Почему система паркинга работает с такими издержками для пользователей и кому выгодно, чтобы люди не могли получить помощь?

 

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