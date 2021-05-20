60 минут - Вечерний выпуск. Путин предостерег от попыток посягательства на территорию РФ (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. По горячим следам. Глава МИД РФ провел очные переговоры с госсекретарем США 20.05.2021
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Президент России Владимир Путин лично обратился к коллективному Западу и очень доходчиво объяснил, что за попытку откусить хотя бы сантиметр нашей земли, Россия выбьет зубы. Кусаться будет нечем. Об этом и других последних новостях в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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