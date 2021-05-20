Президент России Владимир Путин лично обратился к коллективному Западу и очень доходчиво объяснил, что за попытку откусить хотя бы сантиметр нашей земли, Россия выбьет зубы. Кусаться будет нечем. Об этом и других последних новостях в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Путин предостерег от попыток посягательства на территорию РФ (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.