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60 минут. Вечерний выпуск. Путин предостерег от попыток посягательства на территорию РФ 20.05.2021

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60 минут 20.05.2021. Вечерний выпуск. Путин предостерег от попыток посягательства на территорию РФ
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60 минут - Вечерний выпуск. Путин предостерег от попыток посягательства на территорию РФ (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент России Владимир Путин лично обратился к коллективному Западу и очень доходчиво объяснил, что за попытку откусить хотя бы сантиметр нашей земли, Россия выбьет зубы. Кусаться будет нечем. Об этом и других последних новостях в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

 

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