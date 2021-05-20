Николай Стариков - Почему конфликт в Донбассе можно решить только войной (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом интервью, данном в студии канала «Украину.РУ», оценил итоги двухлетнего правления Владимира Зеленского, проанализировав изменения в самых важных сферах жизни украинцев.
Кроме того, объяснил, чем могут увенчаться попытки украинской стороны «откорректировать» Минские соглашения.
- Сможет ли Украина переписать Минские соглашения?
- Что хочет изменить Киев в пунктах Минских договоренностей?
- Итоги двух лет президентства Зеленского;
- Проголосуют ли за Зеленского во второй раз?
- 6 президентов Украины: кого можно назвать лучшим?
- Почему Россия не внесла Украину в список недружественных стран?
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