Есть ли в России олигархи и как Израиль разбомбил американскую «Свободу»

В новом интервью, данном в студии канала «Украину.РУ», оценил итоги двухлетнего правления Владимира Зеленского, проанализировав изменения в самых важных сферах жизни украинцев.

Кроме того, объяснил, чем могут увенчаться попытки украинской стороны «откорректировать» Минские соглашения.

- Сможет ли Украина переписать Минские соглашения?

- Что хочет изменить Киев в пунктах Минских договоренностей?

- Итоги двух лет президентства Зеленского;

- Проголосуют ли за Зеленского во второй раз?

- 6 президентов Украины: кого можно назвать лучшим?

- Почему Россия не внесла Украину в список недружественных стран?

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