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Николай Стариков. Почему конфликт в Донбассе можно решить только войной 20.05.2021

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Николай Стариков 20.05.2021. Почему конфликт в Донбассе можно решить только войной
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Николай Стариков - Почему конфликт в Донбассе можно решить только войной (20 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом интервью, данном в студии канала «Украину.РУ», оценил итоги двухлетнего правления Владимира Зеленского, проанализировав изменения в самых важных сферах жизни украинцев. 
Кроме того, объяснил, чем могут увенчаться попытки украинской стороны «откорректировать» Минские соглашения. 

 

- Сможет ли Украина переписать Минские соглашения?
- Что хочет изменить Киев в пунктах Минских договоренностей?
- Итоги двух лет президентства Зеленского;
- Проголосуют ли за Зеленского во второй раз? 
- 6 президентов Украины: кого можно назвать лучшим?
- Почему Россия не внесла Украину в список недружественных стран?

 

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