Уроки русского с Захаром Прилепиным - Дипломатия, мать её (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
Ведущие: Захар Прилепин
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Отношения России и Чехии переживают самый серьезный за последние годы кризис. Чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. И тут чехов и иже с ними понесло…
Одни раскапывают какую-то мутную историю семилетней давности, страны Прибалтики объединяются в русофобскую компашку и выражают в своих соцсетях солидарность, глава чешского МИД отбивает им поклоны в «Твиттере», а глава МИД РФ цитирует чешского писателя в «Фейсбуке».
Что вообще происходит и почему мировая политика все чаще напоминает клоунаду?
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