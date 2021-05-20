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Уроки русского. Дипломатия, мать её 20.05.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 20.05.2021. Дипломатия, мать её
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Дипломатия, мать её (20 Мая 2021)

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Уроки русского
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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Отношения России и Чехии переживают самый серьезный за последние годы кризис. Чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. И тут чехов и иже с ними понесло…


Одни раскапывают какую-то мутную историю семилетней давности, страны Прибалтики объединяются в русофобскую компашку и выражают в своих соцсетях солидарность, глава чешского МИД отбивает им поклоны в «Твиттере», а глава МИД РФ цитирует чешского писателя в «Фейсбуке».
Что вообще происходит и почему мировая политика все чаще напоминает клоунаду?

 

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