Уроки русского. Дистант и дикость — два слова на «Д»: про образование в России 22.04.2021

Отношения России и Чехии переживают самый серьезный за последние годы кризис. Чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. И тут чехов и иже с ними понесло…



Одни раскапывают какую-то мутную историю семилетней давности, страны Прибалтики объединяются в русофобскую компашку и выражают в своих соцсетях солидарность, глава чешского МИД отбивает им поклоны в «Твиттере», а глава МИД РФ цитирует чешского писателя в «Фейсбуке».

Что вообще происходит и почему мировая политика все чаще напоминает клоунаду?

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