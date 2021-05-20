«Ждем истерии на Украине». США сняли санкции против оператора "Северного потока" и его руководителя

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз продолжим говорить о Палестине как она есть: Газа и Западный берег.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Палестина как она есть. Газа и Западный берег. АРМАГЕДДОНЫЧ (20 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.