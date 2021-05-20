Соловьёв LIVE - Палестина как она есть. Газа и Западный берег. АРМАГЕДДОНЫЧ (20 Мая 2021)
Опубликовано: 20 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз продолжим говорить о Палестине как она есть: Газа и Западный берег.
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