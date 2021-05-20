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Дождь. «Надежда умирает последней»: зачем Зеленскому встреча с Путиным и что ей может помешать 20.05.2021

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Телеканал Дождь 20.05.2021. «Надежда умирает последней»: зачем Зеленскому встреча с Путиным и что ей может помешать
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Телеканал Дождь - «Надежда умирает последней»: зачем Зеленскому встреча с Путиным и что ей может помешать (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

Администрации президентов Украины и России начали переговоры об организации встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом украинский президент рассказал на пресс-конференции в Киеве. Информацию о подготовке к встрече подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

 

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