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Встреча Лаврова и Блинкена. Путин встретится с Зеленским? «Домашний Очаг» против домашнего насилия

Администрации президентов Украины и России начали переговоры об организации встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом украинский президент рассказал на пресс-конференции в Киеве. Информацию о подготовке к встрече подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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