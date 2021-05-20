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НАШ. Важное. Итоги пресс-конференции Владимира Зеленского. Вопрос Назарова 20.05.2021

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НАШ 20.05.2021. Важное. Итоги пресс-конференции Владимира Зеленского. Вопрос Назарова
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НАШ - Важное. Итоги пресс-конференции Владимира Зеленского. Вопрос Назарова (20 Мая 2021)

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Опубликовано: 20 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик. Обговорюємо пресконференцію Володимира Зеленського.

Гості студії:
– Буймістер Людмила, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Аліксійчук Олександр,  народний депутат України, фракція  "Слуга народу";
– Гончаренко Олексій, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність";
– Лукашев Олександр, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя";
– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань;
– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання;


Гордон Дмитро, журналіст.

 

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