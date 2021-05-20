В этом выпуске:

- Блинкен и Лавров обменялись любезностями на полях Арктического саммита в Рейкъявике;

- Америка пытается бить по Северному Потоку-2, но так, чтобы не задеть немцев;

- Зэки вместо гастарбайтеров;

- Сотрудники Форбс решили организовать профсоюз - впервые за 103 года его истории;

- Конституционный суд внезапно уступил гражданской активистке из Казани Никифоровой;

- Почта России хочет расширить ассортимент доставляемых товаров за счет алкоголя;

- За ковидный год разбогатели производители еды. В агропереработке прибыль выросла на 20 процентов;

- Китай показал фотографии Марса и вышел на второе место в борьбе за освоение красной планеты;

- Активисты профсоюза Алчевского меткомбината, что в ЛНР, направили обращение Путину и президенту Южной Осетии Бибилову;

- В Удмуртии на грани закрытия единственная психотуберкулезная больница;

- Новые поправки в Трудовой кодекс позволят лишать работников допгарантий и компенсаций за вредность.

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