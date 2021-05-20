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Константин Сёмин. Лучше ГУЛага! Бухло по почте. Нерусский алюминий. Галопом по Европам 20.05.2021

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Константин Сёмин 20.05.2021. Лучше ГУЛага! Бухло по почте. Нерусский алюминий. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Лучше ГУЛага! Бухло по почте. Нерусский алюминий. Галопом по Европам (20 Мая 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 20 Мая 2021

В этом выпуске:
- Блинкен и Лавров обменялись любезностями на полях Арктического саммита в Рейкъявике;
- Америка пытается бить по Северному Потоку-2, но так, чтобы не задеть немцев;
- Зэки вместо гастарбайтеров;
- Сотрудники Форбс решили организовать профсоюз - впервые за 103 года его истории;
- Конституционный суд внезапно уступил гражданской активистке из Казани Никифоровой;
- Почта России хочет расширить ассортимент доставляемых товаров за счет алкоголя;
- За ковидный год разбогатели производители еды. В агропереработке прибыль выросла на 20 процентов;
- Китай показал фотографии Марса и вышел на второе место в борьбе за освоение красной планеты;
- Активисты профсоюза Алчевского меткомбината, что в ЛНР, направили обращение Путину и президенту Южной Осетии Бибилову;
- В Удмуртии на грани закрытия единственная психотуберкулезная больница;
- Новые поправки в Трудовой кодекс позволят лишать работников допгарантий и компенсаций за вредность.

 

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