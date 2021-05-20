В течение 3 лет военные эксперты и чиновники США, Британии и стран ЕС проводили исследование-эксперимент по конфликту между Россией и Украиной. В рамках так называемых военных игр они должны были принимать стратегические решения, исходя из самых разных сценариев. Но каким бы ни был сценарий, в каждом из полученных результатов Киев проигрывал Москве. Более того - ни в одном из случаев Запад не пришел Украине не помощь.

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