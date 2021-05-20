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Царьград. Главное. Важное заявление Путин: «зубы выбьем всем», кто желает «откусить» Сибирь от России 20.05.2021

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Царьград. Главное 20.05.2021. Важное заявление Путин: «зубы выбьем всем», кто желает «откусить» Сибирь от России
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Царьград. Главное - Важное заявление Путин: «зубы выбьем всем», кто желает «откусить» Сибирь от России (20 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 20 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Россия будет отстаивать свои права на территорию Сибири, в том числе силовыми методами. Об этом сегодня заявил президент В.Путин. «Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат такого региона как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил».

 

Кто хочет "укусить"? Чем эти «укусы» отличаются от «укусов» олигархов, которые вывели юрисдикцию сибирских компаний в офшоры? Или контролируются Минфином США, как "Русал"?

 

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